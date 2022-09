È morto il presidente del cda della Lukoil | Caduto da un finestra

(Di giovedì 1 settembre 2022) "Maganov èdallasua stanza dell'ospedale. Èper le ferite". Sono le affermazioni di una fonte all'agenzia russa Interfax. Ravil Manganov,del consiglio di amministrazionerussae primo vicecompagnia petrolifera èstamattina. La versione ufficiale dell'agenzia russa Rbc riporta la sua caduta dal sesto pianoClinica ospedaliera di Mosca. Secondo i comunicati di, Manganov sarebbe"dopo una grave malattia". Il manager, che aveva 67 anni, era stretto collaboratore di Vagit Alekperov, uno dei fondatoricompagnia ed ex viceministro del Petrolio sovietico. ...

RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - fanpage : Mikhail #Gorbaciov è morto all’età di 92 anni, ha riferito il Central Clinical Hospital di Mosca. La conferma dell’… - rusembitaly : Il 30 agosto, all'età di 91 anni, è morto Mikhail Sergeevich #Gorbaciov, ultimo Segretario generale del Comitato ce… - gianrollandi : RT @jacopo_iacoboni: Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Lukoil, Ravil Maganov, è morto dopo essere… - teobaratto90 : RT @jacopo_iacoboni: Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Lukoil, Ravil Maganov, è morto dopo essere… -

E'a Genova Andrea Spinetti ,del Comitato vittime sangue infetto. Dopo aver contratto epatite e hiv a causa di farmaci emoderivati che non erano stati sottoposti a controllo e assunti ...1 Settembre 2022 Lo hanno gettato da una finestra del sesto piano di un ospedale di Mosca: ildel consiglio di amministrazione del gigante petrolifero russo, Ravil Maganov, èstamattina, a 67 anni, seguendo il destino del suo collega Alexander Subbotin,(ufficialmente ...Roma, 1 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha reso omaggio all'ex presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov e ha ...Quella di Ravil Maganov è la decima morte sospetta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Per la compagnia la causa è stata "una grave malattia", per l'Interfax sarebbe "caduto dalla finestra ...