Due spie russe al ministero dell' Economia Indagini a Berlino

(Di giovedì 1 settembre 2022) Due alti funzionari deltedesco sono sotto indagine per presunte attività di spionaggio a favorea Russia. A rivelarlo è il quotidiano Die Zeit , sottolineando che gli uomini del Bundesamt für Verfassungsschutz, cioè il servizio di intelligence interna, stanno lavorando sul caso che coinvolge due persone "che si occupano ...

RaiNews : Sentenze eseguite stamattina - Robertoruggine : Gaza, Hamas annuncia di avere messo a morte 5 palestinesi, due erano spie di Israele - Robertoruggine : @ale_dibattista @Mezzorainpiu Gaza, Hamas annuncia di avere messo a morte 5 palestinesi, due erano spie di Israele - Robertoruggine : @ale_dibattista Gaza, Hamas annuncia di avere messo a morte 5 palestinesi, due erano spie di Israele - Robertoruggine : RT @RaiNews: Sentenze eseguite stamattina -

AGI - Dagiorni è diventata la foto simbolo delle perquisizioni dell'Fbi nel resort di Donald Trump a Mar ...all'attività di intelligence satellitare e altri raccolti da testimonianze di '' che ...... il 2 settembre 1980, nella zona Ovest di Beirut,giornalisti italiani in missione in Libano, ... l'articolo uscito su Paese Sera il 21 marzo 1980, intitolato "False vendite,e società fantasma:...Da Gaza Hamas ha annunciato di aver messo a morte cinque palestinesi, due dei quali con l'accusa di "collaborazionismo" con Israele. "Domenica mattina la sentenza di pena di morte è stata eseguita con ...Sei dipendenti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ispezioneranno la centrale nucleare di Zaporizhzhia fino al 4 o al 5 settembre, mentre due di loro rimarranno nell’impianto ucra ...