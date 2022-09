Due spie russe al ministero dell' Economia Indagini a Berlino

(Di giovedì 1 settembre 2022) Due alti funzionari deltedesco sono sotto indagine per presunte attività di spionaggio a favorea Russia. A rivelarlo è il quotidiano Die Zeit , sottolineando che gli uomini del Bundesamt für Verfassungsschutz, cioè il servizio di intelligence interna, stanno lavorando sul caso che coinvolge due persone "che si occupano ...

Giacinto_Bruno : Gaza, Hamas annuncia di avere messo a morte 5 palestinesi, due erano spie di Israele - singerel : RT @RaiNews: Sentenze eseguite stamattina - RaiNews : Sentenze eseguite stamattina - cgregorio52 : @elevisconti @PoliticaPerJedi Mai usate le prime due parole. Ma di grazia, autorevoli maestri, illuminateci: gli ag… - MacNab81712281 : Il Price Cape è un ulteriore passo per combattere la tirannia russa e non soccombere ai suoi sporchi ricatti, come… -

... l'orribile esecuzione capitale dei coniugi Rosenberg, una coppia diproprio come loro, e ... ciò che resta è senz'altro lo spirito dipersone che credevano in un mondo migliore e che hanno ......ammette di essere a corto di armi e munizioni 1 luglio - Gli ucraini danno la caccia alle... ischieramenti sono al limite delle forze 15 giugno - Vecchie armi "sovietiche", usura, manuali: ...Da Gaza Hamas ha annunciato di aver messo a morte cinque palestinesi, due dei quali con l'accusa di "collaborazionismo" con Israele. "Domenica mattina la sentenza di pena di morte è stata eseguita con ...Sei dipendenti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ispezioneranno la centrale nucleare di Zaporizhzhia fino al 4 o al 5 settembre, mentre due di loro rimarranno nell’impianto ucra ...