(Di giovedì 1 settembre 2022) Il calciatore dell’Atalanta Josè, risultato positivo al “Clostebol Metabolita” in un controllo a sorpresa, è ora negli uffici dellaantiallo stadio Olimpico di Roma. Lo apprende l’ANSA, spiegando chesaràdaltore diPierfilippo Laviani. Dopo le controanalisi richieste dal difensore (che hanno confermato la positività), JoséL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

tuttoatalanta : Palomino ascoltato dal procuratore di Nado Italia per il caso doping - sportli26181512 : #Governance #Notizie Doping, Palomino ascoltato dalla procura di Nado Italia: Il calciatore dell’Atalanta Josè Palo… - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Doping, #Palomino ascoltato dalla procura di Nado Italia - CalcioFinanza : Doping, #Palomino ascoltato dalla procura di Nado Italia - ansacalciosport : Doping: calcio; Palomino ascoltato da procura Nado Italia. Giocatore Atalanta positivo al 'Clostebol Metabolita' |… -

Calcio e Finanza

sarà ascoltato dal procuratore di Nado Italia Pierfilippo Laviani. . 1 settembre 2022Per il resto, consempre ai box per la questione, la rosa dell'Atalanta è a completa disposizione di mister Gasperini , che domani sera (1 settembre) contro il Torino potrà fare le ... Doping, Palomino ascoltato dalla procura di Nado Italia Il calciatore dell’Atalanta Josè Palomino, risultato positivo al “Clostebol Metabolita” in un controllo a sorpresa, è ora negli uffici della procura antidoping allo stadio Olimpico di Roma. Lo ...(ANSA) - ROMA, 01 SET - Il calciatore dell'Atalanta Josè Palomino, risultato positivo al 'Clostebol Metabolita' in un controllo a sorpresa, è ora negli uffici della ...