Domenica In Show salta (Di giovedì 1 settembre 2022) Mara Venier (Foto US Rai) La nuova stagione televisiva non è ancora ufficialmente iniziata che già si registrano le prime defezioni. Dopo Sing Sing Sing, novità non più prevista nell’autunno di Rai 2, DavideMaggio.it è in grado di confermarvi che anche la serata Domenica In Show su Rai 1 non si farà. Alla presentazione dei palinsesti Rai era stato annunciato per venerdì 16 settembre uno speciale in prime time di Domenica In, sulla scia di quanto già fatto lo scorso maggio, anche con buoni risultati (la puntata superò la concorrenza dell’Isola dei Famosi su Canale 5). Una sorta di “festa di inizio anno”, guidata da Mara Venier, che avrebbe lanciato la stagione 2022/2023 di Rai 1. Ma non ci sarà, a quanto pare per ragioni di tempo e studio. E’ confermato, invece, il ritorno di Domenica In alle 14 dall’11 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 settembre 2022) Mara Venier (Foto US Rai) La nuova stagione televisiva non è ancora ufficialmente iniziata che già si registrano le prime defezioni. Dopo Sing Sing Sing, novità non più prevista nell’autunno di Rai 2, DavideMaggio.it è in grado di confermarvi che anche la serataInsu Rai 1 non si farà. Alla presentazione dei palinsesti Rai era stato annunciato per venerdì 16 settembre uno speciale in prime time diIn, sulla scia di quanto già fatto lo scorso maggio, anche con buoni risultati (la puntata superò la concorrenza dell’Isola dei Famosi su Canale 5). Una sorta di “festa di inizio anno”, guidata da Mara Venier, che avrebbe lanciato la stagione 2022/2023 di Rai 1. Ma non ci sarà, a quanto pare per ragioni di tempo e studio. E’ confermato, invece, il ritorno diIn alle 14 dall’11 ...

