Domenica In Show cancellato: perché salta Mara Venier in prima serata? (Di giovedì 1 settembre 2022) Tra le novità della nuova stagione tv Rai era stato annunciato il ritorno di Mara Venier in prima serata. Non ci sarà alcun evento venerdì 16 settembre: Domenica In Show è stato cancellato. La conduttrice, regina indiscussa del dì festivo con la sua Domenica In, andrà in onda direttamente l'11 settembre con la prima puntata della nuova stagione. L'inizio, in un primo momento, era stato fissato per la settimana successiva. Da qualche settimana, invece, la data è stata anticipata. Naturalmente il numeroso pubblico ritroverà tutti gli ingredienti delle ultime edizioni targate zia Mara. Saranno apportate poche modifiche.

