Docente esperto | i sindacati chiedono lo stralcio della norma | “Disparità di trattamento a parità di condizioni di lavoro”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Si lavora al decreto Aiuti bis e in particolare per lasul. L'emendamento presentato da Leu, che prevede l'abrograzione dell'articolo in cui è inserita la figura, ha ricevuto timide aperture da parte dei partiti. L'articolo .

orizzontescuola : Docente esperto, i sindacati chiedono lo stralcio della norma: “Disparità di trattamento a parità di condizioni di… - BeppDErcole : @HuffPostItalia le future classificazioni: Docente Esperto che si distingue dal Docente Pirla per lo stipendio superiore. - He_Missulena : Il 'docente esperto': l'ennesima cazzata del governo Draghi. Cosa che nessuna mente umana può nemmeno lontanamente… - DeLuciaDanila : Poche chiacchiere, solo fatti concreti. ?? Il #M5S chiede la proroga dell'organico covid e l'abrogazione della norm… - LuigiGallo15 : Aiutiamo l'Italia ad uscire da problemi atavici come le classi pollaio, costruendo una scuola fondata sull'idea di… -

Mentre i senatori si avviano a un esame lampo del decreto aiuti bis, cercando comunque di portare a casa qualche modifica a partire dalle, contestatissime, norme sul, il governo continua la corsa per mettere a punto un nuovo pacchetto di sostegni a famiglie e imprese contro il caro - energia . Servirà ancora qualche giorno, il refrain che ripetono ......a regola rimaniamo veramente esterrefatto in questo momento perché nel decreto legge bis per il governo L'unico problema è che alla scuola è quello di nominare fra 10 anni unper ...1 Settembre 2022 Scuola, presentati emendamenti per cancellazione ‘docente esperto’ e proroga organico Covid 1 Settembre 2022 Nomine supplenze al 30/6 e al 31/8: pubblicazione dei bollettini ...Un decreto autonomo, se si riuscirà entro la prossima settimana. Mentre i senatori si avviano a un esame lampo del decreto aiuti bis, cercando comunque di portare a casa qualche modifica a partire dal ...