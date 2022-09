Dio | patria e famiglia? Non sono valori | ma | Saviano | che porcheria | Guarda

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l'incessante campagna contro Giorgia Meloni e il pericolo fascista, la sinistra mette nel mirino anche il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, rea di avere posizioni politiche vicine alla destra e di aver lodato pubblicamente iconservatori espressi attraverso il pantheon «Dio,». In particolare, Venezi aveva detto: «Ringrazio i miei genitori per avermi insegnato il pensiero critico e a non parlare come la Cirinnà: Dio,i miei» . Apriti cielo. Monica Cirinnà ha risposto alla Venezi così: «Ringrazio la Venezi per aver ricordato che loro si rifanno agli stereotipircali del ventennio e noi, invece, no!». Ieri, inoltre, il quotidiano Repubblica ha pubblicato un duro attacco formato da ...

robertosaviano : Dio, patria e famiglia, slogan in uso prima del #fascismo, diventa sintesi della visione di Mussolini. Dio come uni… - fanpage : “Dio, Patria, Famiglia” è uno slogan disgustoso, un salame andato a male, lo slogan di un uomo che firmò le leggi r… - repubblica : “Dio, patria e famiglia”, Beatrice Venezi rispolvera il motto fascista e scatena la polemica con Monica Cirinnà - isamiccoli52 : RT @ScarpaRachele: Oggi l'ex sindaco leghista di Treviso Gentilini definisce l'aeroporto Canova un sogno partito con Mussolini che è “servi… - ossicino88 : RT @ValeNappi: 'Dio, Patria, Famiglia' ma sono tutti divorziati, evasori fiscali e cattolici con il culo degli altri. -

... la grandedel comunismo aveva prodotto per la prima volta un essere umano come leader. ...a trattare in maniera molto greve il presidente americano Ronald Reagan chiedendogli se il suofosse ...... ' Riportato a Venezia , suaspirituale, il lampadario non può fare a meno di riflettere ... Inno aEvidenzia Berengo all' Adnkronos : 'Abbiamo iniziato con il semplice calco della mano dell'...È il caso di Roberto Saviano che pubblica sui suoi profili social il seguente post: “Dio, patria e famiglia, slogan in uso prima del #fascismo, diventa sintesi della visione di Mussolini. Dio come ...Elezioni politiche 2022 - Non più solo «Dio, patria e famiglia» - «il più bel manifesto d’amore» a detta di Giorgia Meloni - ma anche ...