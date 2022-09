DIETROFRONT! TERRA AMARA PRIMA DI POMERIGGIO 5 E UN ALTRO DOMANI PRIMA DI UOMINI E DONNE

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 1 settembre 2022) Vi aspettiamo subito dopoDal 5 settembre tornano due pezzi portanti della Rete ammiraglia Mediaset: stiamo parlando di Mattino Cinque News e diCinque. Ci sono dei cambiamenti molto importanti. SimpleGuidaTv e DavideMaggio.it hanno dato una notizia bomba per quanto riguarda le soap, da anni uno dei cardini di Canale 5. Finita l’era delle spagnolate inizia l’era delle turcate. Mediaset negli anni ha cercato di trovare un sostituto del Segretocon Bitter Sweets, poi con DayDreamer, poi con Brave and Beautiful, poi con Love is in the Air… ottenendo buoni dati ma non all’altezza della soap spagnola. Quando tutto sembrava perduto, l’intuito ha portato ad acquistare, scommettendo tutto su quella soap. La soap fin da subito è stata ...