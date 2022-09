Denise Esposito pubblica questa foto e Gigi D’Alessio commenta subito | ecco come ha reagito

(Di giovedì 1 settembre 2022)sta imparando a convivere con il mondo dei social,e la reazione diarriva nell’immediato. Continua a gonfie vele la bellissima storia d’amore trae la nuova compagna, un sentimento reso unico dall’arrivo del figlio Francesco ha incantato il popolo del web. La, secondo quanto reso noto anche da vari magazine, non avrebbe un bellissimo rapporto con i social network, cercando così di calibrare poco a poco la sua comunicazione e fare in modo di essere più presente. Infatti lacondivisa recentemente è stataun grandissimo successo. La ...

infoitcultura : Gigi D'Alessio infuriato con il famosissimo giornalista, c'entra il figlio avuto con Denise Esposito -

Il cantautore Gigi D'Alessio ehanno condiviso un video del figlio Francesco che è diventato virale. Roberto Alessi ha commentato facendo una gaffe. Gigi D'Alessi o come ben sappiamo, lo scorso mese di gennaio ha ...... avuto dalla relazione con Gigi D'Alessio che qualche settimana fa ha postato sui social il rato scatto di un bacio con la sua attuale compagna,, di cui ha sempre voluto difendere la ...Il cantautore Gigi D'Alessio e Denise Esposito hanno condiviso un video del figlio Francesco che è diventato virale. Roberto Alessi ha commentato facendo una gaffe. Gigi D'Alessio come ben sappiamo, l ...Gigi D'Alessio replica a Roberto Alessi, che ha dato al figlio Francesco della bambina diva, a margine di un video postato in rete: la replica social ...