Decreto aiuti bis, superbonus 110% e crediti fiscali incagliati: appello al Governo (Di giovedì 1 settembre 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo accorato appello al Governo scritto in questa lettera redatta in data 29 agosto da un gruppo di privati cittadini, imprese edili e professionisti che stanno subendo da oltre 8 mesi il dramma dei crediti fiscali incagliati, stiamo parlando di imprese edili che hanno i cassetti fiscali pieni ed i conti correnti vuoti, come si legge nella missiva che ci hanno sottoposto affinché possa avere massima diffusione. Di seguito la richiesta di aiuto per una crisi che perdura da troppo tempo e che potrebbe essere arginata in Parlamento il 6 settembre, data in cui i partiti saranno chiamati a votare il Decreto aiuti bis in sede di conversione in Legge del “Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 1 settembre 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo accoratoalscritto in questa lettera redatta in data 29 agosto da un gruppo di privati cittadini, imprese edili e professionisti che stanno subendo da oltre 8 mesi il dramma dei, stiamo parlando di imprese edili che hanno i cassettipieni ed i conti correnti vuoti, come si legge nella missiva che ci hanno sottoposto affinché possa avere massima diffusione. Di seguito la richiesta di aiuto per una crisi che perdura da troppo tempo e che potrebbe essere arginata in Parlamento il 6 settembre, data in cui i partiti saranno chiamati a votare ilbis in sede di conversione in Legge del “-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante ...

fattoquotidiano : I Migliori fanno fatica a far quadrare i conti @scannavo - borghi_claudio : @alberti68326580 @MolinariRik @A_Gusmeroli No, non fra gli affari correnti, arriva in parlamento la conversione del… - pupidda39 : RT @borghi_claudio: @alberti68326580 @MolinariRik @A_Gusmeroli No, non fra gli affari correnti, arriva in parlamento la conversione del dec… - newsvda : Decreto aiuti: 2 emendamenti del M5S per abbassare l’Iva sul pellet - AieieBrazov3 : @gmarino53 @GiovaQuez Quindi se ne è voluto andare nonostante la situazione critica, come abbiamo detto gli bastava… -

Gruppo BCC Iccrea, annunciata adesione alla Garanzia SupportItalia di SACE Il Gruppo BCC Iccrea , attraverso la sua capogruppo BCC Banca Iccrea , ha annunciato l'adesione a Garanzia SupportItalia , il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni ... Le prime misure del governo per risparmiare gas in inverno Ancora niente sulle imprese Non sono ancora stati forniti invece dettagli su aiuti per le imprese, che però saranno inserite nel decreto sull'emergenza del gas che includerà anche le misure sul ... Lavori Pubblici Sace: BCC aderisce a Garanzia SupportItalia Il Gruppo BCC Iccrea, attraverso la sua capogruppo BCC Banca Iccrea, ha annunciato l'adesione a Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere, attra ... Bonus trasporti, al via oggi le domande: ecco come ottenere il voucher fino a 60 euro Notizie Bari. Per ottenerlo occorre fare domanda entro il 31 dicembre 2022 e fino a esaurimento fondi sul sito indicato ... Il Gruppo BCC Iccrea , attraverso la sua capogruppo BCC Banca Iccrea , ha annunciato l'adesione a Garanzia SupportItalia , il nuovo strumento straordinario previsto dalper sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni ...Ancora niente sulle imprese Non sono ancora stati forniti invece dettagli super le imprese, che però saranno inserite nelsull'emergenza del gas che includerà anche le misure sul ... Decreto Aiuti-bis: avviato l'esame al Senato Il Gruppo BCC Iccrea, attraverso la sua capogruppo BCC Banca Iccrea, ha annunciato l'adesione a Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere, attra ...Notizie Bari. Per ottenerlo occorre fare domanda entro il 31 dicembre 2022 e fino a esaurimento fondi sul sito indicato ...