De Grandis | “Mercato fantastico del Milan | non fa spese stupide” | News

Stefano Dedà i voti alfin qui e alle formazioni de dal weekend torneremo a vedere in campo ILSQUADRA PER SQUADRA - PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA 4,5 Ederson " lui ...Notizie Napoli calcio . Stefano De, giornalista Sky , ha dato i voti alle squadre del massimo campionato italiano in vista dell'inizio della stagione: Desul Napoli NAPOLI 5,5 Alcuni acquisti interessanti sono arrivati, ma fanno più rumore le partenze. Insigne, Mertens e Koulibaly rappresentano il cuore e la leadership della vecchia squadra. I ... De Grandis: «Milan Mercato fantastico, nessuna spesa inutile» Stefano De Grandis, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: “Il Milan ha fatto un mercato fantastico, quando giocherà con i ...De Grandis: «Juve incompleta, doveva investire in quel ruolo». Le dichiarazioni del giornalista prima dello Spezia ...