Davide Ramognino | La Finestra | “se dovete cambiare gli infissi | fate attenzione alla posa in opera”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) (La Spezia, 1/9/22) - Grazie agli incentivi fiscali è aumentata la richiesta di nuovi serramenti. E' bene, prima, consultare esperti del settore per scegliere i giusti materiali e una corretta instzione La Spezia, 1 settembre 2022. Dopo il calo di vendite dovuto al periodo pandemico e con la spinta degli incentivi statali, sempre più persone nel 2021 hanno deciso diglidella propria abitazione, Un incremento di richieste confermato anche per il 2022 anche se rallentato da eventi esterni come la guerra in Ucraina, l'instabilità politica e l'inflazione. “Quello che abbiamo notato – osserva, titolare de Ladi La Spezia – è che, dopo il periodo di restrizioni in casa a causa del Covid, molte persone hanno riscoperto l'importanza ed il ruolo ...