Daniele Silvestri | vita privata | biografia | carriera | Instagram | moglie | figli e curiosità sul cantautore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 settembre 2022) Nel panorama musicale italianorappresenta senza dubbio uno dei cantautori più originali, ma quanto ne sappiamo della sua? Interprete di brani cult (chi non conosce e non ha mai canticchiato Salirò?),è stato a tratti anche un protagonista della cronaca rosa, in particolare per via di una lunga relazione con una nota attrice. Scopriamo di più. Chi èè nato a Roma il 18 Agosto del 1968 (Leone). Suo padre Alberto è un famoso autore televisivo e teatrale (ha lavorato anche per Maurizio Costanzo), sua madre una ex cantante jazz. L’atmosfera familiare in cui è cresciuto ha ...