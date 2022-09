Dalle bollette esposte alle chiusure tattiche fino alle candele al posto delle lampadine: così i commercianti reagiscono ai rincari (Di giovedì 1 settembre 2022) Il riflesso dello choc energetico sulle bollette fa paura. alle grida di allarme arrivate negli scorsi giorni dagli esercenti, si unisce la necessità di trovare soluzioni per rimanere a galla. Dal Nord al Sud del Paese, si moltiplicano gli stratagemmi per consumare meno: c’è chi punta sul romanticismo, sostituendo le luci decise delle lampade con quelle soffuse delle candele, chi evita di accendere i condizionatori durante le pulizie. Alcuni alberghi provano a concentrare le prenotazioni in specifici piani per risparmiare sull’aria condizionata, tengono al buio piscine e giardini e stanno valutando se chiudere in bassa stagione. Diversi ristoranti hanno già scelto di dimezzare il servizio, aprendo solo a cena e rimanendo chiusi a pranzo. Cambiano le Regioni ma le strategie per ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Il riflesso dello choc energetico sullefa paura.grida di allarme arrivate negli scorsi giorni dagli esercenti, si unisce la necessità di trovare soluzioni per rimanere a galla. Dal Nord al Sud del Paese, si moltiplicano gli stratagemmi per consumare meno: c’è chi punta sul romanticismo, sostituendo le luci deciselampade con quelle soffuse, chi evita di accendere i condizionatori durante le pulizie. Alcuni alberghi provano a concentrare le prenotazioni in specifici piani per risparmiare sull’aria condizionata, tengono al buio piscine e giardini e stanno valutando se chiudere in bassa stagione. Diversi ristoranti hanno già scelto di dimezzare il servizio, aprendo solo a cena e rimanendo chiusi a pranzo. Cambiano le Regioni ma le strategie per ...

