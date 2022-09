Dalla Spagna: “Il Napoli ultima pallottola di Cristiano Ronaldo. Mendes insiste” (Di giovedì 1 settembre 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Cristiano Ronaldo-Napoli. Cristiano Ronaldo al Napoli non è una possibilità sfumata del tutto. Almeno così la pensa il quotidiano spagnolo Marca che annuncia: “Il Napoli è l’ultima pallottola di Cristiano Ronaldo. Quando ci sono di mezzo Jorge Mendes e Ronaldo, tutto diventa possibile”. Il procuratore ed intermediario internazionale si sta facendo in quattro per consentire al suo assistito di partecipare alla prossima Champions League. La coppa dalle grandi orecchie è la fissazione di CR7 che vuole ampliare il suo numero di reti e regalarsi record su record. A meno di otto ore Dalla fine del calciomercato estivo, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) CALCIOMERCATOalnon è una possibilità sfumata del tutto. Almeno così la pensa il quotidiano spagnolo Marca che annuncia: “Ilè l’di. Quando ci sono di mezzo Jorge, tutto diventa possibile”. Il procuratore ed intermediario internazionale si sta facendo in quattro per consentire al suo assistito di partecipare alla prossima Champions League. La coppa dalle grandi orecchie è la fissazione di CR7 che vuole ampliare il suo numero di reti e regalarsi record su record. A meno di otto orefine del calciomercato estivo, ...

