Dalla Francia: Skriniar è la priorità assoluta per il Psg, pronto un rilancio da 70 milioni di euro (Di giovedì 1 settembre 2022) Per Skriniar al Psg non è ancora finita. L’Inter ha ribadito ancora una volta al Paris che non vorrebbe cedere lo slovacco all’ultimo minuto del mercato ma le offerte che arrivano Dalla Francia non lasciano troppo spazio ai sentimenti. Secondo quello che fa sapere Rmc Sport, è previsto nelle prossime ore un rilancio di Al Khelaifi: 70 milioni di euro per assicurarsi da subito le prestazioni del difensore centrale. Il Paris Saint Germain – aggiunge Rmc Sport – considera Skriniar una priorità assoluta e si ritiene anche fiducioso circa il buon esito dell’operazione. Ore bollenti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Peral Psg non è ancora finita. L’Inter ha ribadito ancora una volta al Paris che non vorrebbe cedere lo slovacco all’ultimo minuto del mercato ma le offerte che arrivanonon lasciano troppo spazio ai sentimenti. Secondo quello che fa sapere Rmc Sport, è previsto nelle prossime ore undi Al Khelaifi: 70diper assicurarsi da subito le prestazioni del difensore centrale. Il Paris Saint Germain – aggiunge Rmc Sport – consideraunae si ritiene anche fiducioso circa il buon esito dell’operazione. Ore bollenti. L'articolo ilNapolista.

