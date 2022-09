Da Berlusconi a Salvini: diamo i voti ai politici italiani che sono su TikTok (Di giovedì 1 settembre 2022) La piattaforma di ByteDance è il social network più ambito di questa campagna elettorale: gli ultimi a entrarci sono stato Calenda, Renzi e l’ex Cavaliere, con qualche giorno di ritardo sul programma Leggi su repubblica (Di giovedì 1 settembre 2022) La piattaforma di ByteDance è il social network più ambito di questa campagna elettorale: gli ultimi a entrarcistato Calenda, Renzi e l’ex Cavaliere, con qualche giorno di ritardo sul programma

sbonaccini : @GuidoCrosetto Infatti Berlusconi, Salvini e Conte irresponsabili ad aver fatto cadere il governo in un momento com… - pdnetwork : Su spie e ingerenze russe Salvini sminuisce. Da Meloni e Berlusconi, silenzio. Da Conte, parole di minimizzazione.… - elio_vito : Berlusconi dichiara il suo europeismo e rivendica l'appartenenza al Ppe. Lo fa perché sa che i dubbi sull'europeism… - AlessandroIllum : RT @Fabry0222: 26 giorni alle elezioni.Fin dal giorno in cui Conte, Salvini e Berlusconi hanno mandato a casa Draghi, il voto per il #terzo… - ValentinaFascia : RT @MPSkino: Gli amici dei russi sono: - Silvio 'bunga-bunga' Berlusconi - Matteo '49 milioni' Salvini - La 'signorina Fiammetta'… -