Curling | nazionali italiane impegnate tra Svizzera e Norvegia I convocati

(Di giovedì 1 settembre 2022) Non è ancora terminata l’estate, ma si parla già di sport invernali. Doppio appuntamento per le duedi: gli uomini saranno in, le donne in. In quel di Adelboden va in scena il WorldTour al maschile:Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro). Nell’altro girone anche un’altra squadra tricolore, quella formata da lo skip Fabio Ribotta insieme ad Alberto Pimpini, Fabrizio Gallo e Francesco Vigliani. Al femminile, invece, spazio alla Oslo Cup:Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Camilla Gilberti (C.C. LagoSanto). Foto: Lapresse

