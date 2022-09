Crotone | tragedia al porto del 31 agosto 2022 | lutto cittadino per il giorno dei funerali

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dal pomeriggio del 31, quando un forte boato proveniente dal Molo deldifaceva pensare ad un evento certamente non positivo e così è stato dopo le prime notizie che giungevano dalle forze dell’ordine recatosi prontamente sul posto. Unaavvenuta su un’imbarcazione maltese in seguito a dei lavori di manutenzione che ha causato la morte di tre persone ed alcuni feriti dell’equipaggio. Un evento che ha suscitato commozione all’intera città che difficilmente dimenticherà la data del 31. Nessuna insensibilità, a livello locale e nazionale (i Tg nazionali ne hanno parlato per l’intera giornata del 31) e tantomeno dall’Amministrazioni comunale e provinciale e da parte di ogni forza politica. Il Sindaco di, Vincenzo Voce e ...

GiuseppeConteIT : Oggi a #Crotone ennesima tragedia del lavoro. La politica non può restare a guardare: il @Mov5Stelle chiede un patt… - EwaBlasik : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra : “Davvero terribile la tragedia accaduta oggi nel porto di Crotone. Ancora persone che hanno perso la vit… - RiccardoSpeziga : RT @GiuseppeConteIT: Oggi a #Crotone ennesima tragedia del lavoro. La politica non può restare a guardare: il @Mov5Stelle chiede un patto p… - spaggiarialex : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra : “Davvero terribile la tragedia accaduta oggi nel porto di Crotone. Ancora persone che hanno perso la vit… - crotoneok : ? Crotone, tragedia al porto: lutto cittadino nel giorno dei funerali -

- Il Comune diproclamerà il lutto cittadino per i morti dell'incidente in cui ieri hanno perso la vita tre ... "Siamo tutti colpiti da unache ci ha sconvolto. Una intera ...Ennesima, tre marittimi morti nel porto di, un ferito in condizioni gravi, si continua a morire sul lavoro. Lontani da casa, di nazionalità diverse, in circostanze ancora da chiarire ma con un ...Il giorno dei funerali dei quattro marittimi deceduti ieri nel porto di Crotone a seguito di una esplosione avvenuta su un rimorchiatore (QUI), nel capoluogo pitagorico sarà lutto cittadino. La decisi ...Il sindaco Vincenzo Voce ha indetto il lutto cittadino per la tragedia avvenuta ieri al porto di Crotone costata la vita a tre persone ...