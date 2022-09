Crisi energetica e rincaro bollette | Confcommercio | “Migliaia di imprese a rischio default senza misure”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –, lainvocastrutturali ed interventi di emergenza. Anche a Caserta. Sulla scia di quanto dichiarato ieri dai vertici nazionali dell’organizzazione di categoria, a margine di una conferenza stampa, ledel terzo settore, il mondo del commercio e i pubblici esercizi chiedono al Governo le risorse fondamentali per scongiurare il declino. Stando ai dati diffusi da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi)Campania, il 15% delle attività rischia la chiusura entro il prossimo autunno mentre il 30% sarà costretto a ridurre gli orari di lavoro per far fronte all’aumento di energia e gas che hanno fatto registrare quest’anno un incremento del ...

ItaliaViva : Caro bollette e crisi energetica: non possiamo perdere tempo! @meb - Antonio_Tajani : L'Europa sia solidale con Italia e Germania che soffrono più di tutti la crisi energetica. Non sia solo Mosca a dec… - Antonio_Tajani : Politica industriale europea, politica italiana, tetto al prezzo del gas, riforma del mercato energetico e altre po… - tavano_anna : Smart working, insegne spente e chiusura anticipata dei locali: il piano del governo contro la crisi energetica… - FirenzePost : Crisi energetica: Bonomi rilancia allarme, chiede al governo d’intervenire -

...ha illustrato il piano del Governo italiano per superare nel medio periodo la dipendenza... Probabilmente, alla voce varie ed eventuali si è anche discusso delladelle bollette, ma noi ...... giunto oggi in visita sul sito della costruzione dell'impianto, ha detto che sarebbe 'una pazzia rinunciare al rilancio del nucleare civile nel Regno Unito sullo sfondo dell'attuale..."Il tema energia elettrica e gas richiede un'azione rapida, così come sottolineato ripetutamente dal presidente nazionale Bonomi. E concordiamo sul fatto che l'azione principale deve nascere in Europa ...Meno 8%, pari a 232,6 mln di t di CO2 (MtCO2). È la riduzione delle emissioni di gas serra che la Cina ha registrato da aprile a giugno ...