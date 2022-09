Crisi energetica: Bonomi rilancia allarme, chiede al governo d’intervenire (Di giovedì 1 settembre 2022) Quello che noi stiamo affrontando è un terremoto economico - aggiunge - il governo può e deve intervenire, non possiamo aspettare due mesi per l'arrivo del nuovo governo, afferma il n,1 degli industriali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 settembre 2022) Quello che noi stiamo affrontando è un terremoto economico - aggiunge - ilpuò e deve intervenire, non possiamo aspettare due mesi per l'arrivo del nuovo, afferma il n,1 degli industriali L'articolo proviene da Firenze Post.

ItaliaViva : Caro bollette e crisi energetica: non possiamo perdere tempo! @meb - Antonio_Tajani : L'Europa sia solidale con Italia e Germania che soffrono più di tutti la crisi energetica. Non sia solo Mosca a dec… - Antonio_Tajani : Politica industriale europea, politica italiana, tetto al prezzo del gas, riforma del mercato energetico e altre po… - Lorenzo36522471 : RT @Resistenza1967: Allora, Il #GreenPass non servirebbe comunque più. Tramite l’identità digitale lo Stato può bloccare quello che vuole p… - danieledv79 : RT @ItaliaViva: Caro bollette e crisi energetica: non possiamo perdere tempo! @meb -