Covid, nuove regole: isolamento ridotto a 5 giorni. Uscita solo con tampone negativo (Di giovedì 1 settembre 2022) isolamento ridotto a cinque giorni, ma solo in assenza di sintomi da almeno 48 ore e Uscita dall'isolamento soltanto con tampone negativo. Anche in Toscana entrano in vigore le nuove disposizioni per la gestione dei casi positivi al Covid, rese note oggi, 1 settembre 2022, con la circolare del ministero della Salute L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 settembre 2022)a cinque, main assenza di sintomi da almeno 48 ore edall'soltanto con. Anche in Toscana entrano in vigore ledisposizioni per la gestione dei casi positivi al, rese note oggi, 1 settembre 2022, con la circolare del ministero della Salute L'articolo proviene da Firenze Post.

Adnkronos : La circolare del ministero della Salute con nuove regole su #quarantena #Covid. - RobertoBurioni : La situazione COVID in autunno dipenderà esclusivamente da 1) disponibilità ed efficacia di EVENTUALI nuovi vaccin… - AurelianoStingi : L'autunno si avvicina e dobbiamo farci trovare preparati dal #Covid, stiamo preparando due nuove armi: I vaccini a… - Bobbio65M : RT @ChanceGardiner: La vostra vita vale quanto quella di 8 topolini FDA ha autorizzato sulla base dei dati di 8 topi le nuove dosi per le… - AnsaToscana : Isolamento per Covid ridotto 5 giorni, uscita se test negativo. Regione Toscana: via da oggi nuove regole anche per… -