Covid, news. Il bollettino: 21.817 nuovi casi e 90 decessi. Tasso positività al 13% (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore processati 167.495 tamponi. In calo ricoveri ordinari (-336) e terapie intensive (-13). Speranza: "Vaccini aggiornati disponibili a metà settembre". Intanto per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno due giorni, l'isolamento si riduce da sette a cinque giorni. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute

