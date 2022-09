Covid, le news. Speranza, 'vaccini aggiornati tra 10 giorni, dopo ok Aifa' LIVE (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono ancora oltre 15 milioni gli over 60 e fragili scoperti dalla quarta dose di vaccino anti-Covid, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che avverte: la quarta dose va fatta "subito". Firmata la circolare del ministero della Salute sulla gestione dei casi di Covid: isolamento fino a 2 settimane, in caso di positività persistente. "L'Ema oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron", ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono ancora oltre 15 milioni gli over 60 e fragili scoperti dalla quarta dose di vaccino anti-, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che avverte: la quarta dose va fatta "subito". Firmata la circolare del ministero della Salute sulla gestione dei casi di: isolamento fino a 2 settimane, in caso di positività persistente. "L'Ema oggi darà il primo ok aiadeguati alle varianti Omicron", ha annunciato il ministro della Salute Roberto

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - repubblica : Covid, dal ministero della Salute via libera alla riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni - HuffPostItalia : Via libera alla riduzione della quarantena per gli asintomatici: da 7 a 5 giorni - greenpassnews : Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid - - sardo_anonimo : RT @PapagniGrace: ??????cosa ne pensate? Si accettano consigli… La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbliga… -