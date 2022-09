Covid | le news Da Ema ok ai vaccini aggiornati Speranza | In Italia tra 10 giorni LIVE

(Di giovedì 1 settembre 2022) Sono ancora oltre 15 milioni gli over 60 e fragili scoperti dalla quarta dose di vaccino anti-, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che avverte: la quarta dose va fatta "subito". Firmata la circolare del ministero della Salute sulla gestione dei casi di: isolamento fino a 2 settimane, in caso di positività persistente. "L'Ema oggi darà il primo ok aiadeguati alle varianti Omicron", ha annunciato il ministro della Salute Roberto

LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - repubblica : Covid, arrivano i vaccini aggiornati contro Omicron: a breve l'approvazione di Ema. Cosa cambia e quali conviene fa… - repubblica : Covid, Ema approva il vaccino contro Omicron - Agenzia_Italia : ???? Milioni di cinesi tornano in lockdown per il Covid _ Tamponi obbligatori di massa e nuove misure restrittive son… - fran_rom_corr : RT @repubblica: Covid, Ema approva il vaccino contro Omicron -

Crisanti "Commissione suNon serve"/ "Mole di documenti da inchiesta Bergamo" BASSETTI VS CRISANTI SULLE DROGHE LEGGERE: ECCO COS'HA DETTO IL MICROBIOLOGO Ma che cosa aveva detto il ...Firmata la circolare del ministero della Salute sulla gestione dei casi di: isolamento fino a 2 settimane, in caso di positività persistente. 'L'Ema oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati ...TIANJIN - Dopo il lockdown di Shanghai della scorsa primavera, durato oltre due mesi, un’altra megalopoli cinese chiude per virus. Ai 21,2 milioni di residenti di Chengdu le autorità della città hanno ...«Nelle ultime 24h sono stati effettuati 1087 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 222 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 268. I ricoverati sono 32. Non si registr ...