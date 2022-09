Covid: il bollettino di oggi primo settembre 2022 (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore l’Italia registra 20.503 nuovi casi di coronavirus a fronte di 155.751 tamponi (il giorno precedente erano stati 21.817 su 167.495 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 68 (mercoledì erano stati 90). I dimessi e i guariti sono 32.169. Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-6) e i ricoveri nei reparti Covid (-129). Il tasso di positività si attesta al 13,2%(+0,1%). I dati di oggi I ricoverati con sintomi sono 4.962, quelli in terapia intensiva 207,18 sono gli ingressi del giorno. In isolamento domiciliare ci sono 629.025 mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 635.194. Il numero totale di decessi arriva a 175.663 e la somma dei casi arriva nel complesso a 21.888.255. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore l’Italia registra 20.503 nuovi casi di coronavirus a fronte di 155.751 tamponi (il giorno precedente erano stati 21.817 su 167.495 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 68 (mercoledì erano stati 90). I dimessi e i guariti sono 32.169. Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-6) e i ricoveri nei reparti(-129). Il tasso di positività si attesta al 13,2%(+0,1%). I dati diI ricoverati con sintomi sono 4.962, quelli in terapia intensiva 207,18 sono gli ingressi del giorno. In isolamento domiciliare ci sono 629.025 mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 635.194. Il numero totale di decessi arriva a 175.663 e la somma dei casi arriva nel complesso a 21.888.255. Segui ZON.IT su Google News.

