Covid, il bollettino: 20.503 nuovi casi e 68 decessi. Tasso di positività al 13,2%. LIVE (Di giovedì 1 settembre 2022) In calo ricoveri (-129) e intensive (-6). Sono ancora oltre 15 milioni gli over 60 e fragili scoperti dalla quarta dose di vaccino anti-Covid, secondo il monitoraggio Gimbe che avverte: la quarta dose va fatta "subito". Firmata la circolare del ministero della Salute sulla gestione dei casi di Covid: isolamento fino a 2 settimane, in caso di positività persistente. "L'Ema oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron", ha annunciato il ministro della Salute Speranza

