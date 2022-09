Covid, Ema approva il vaccino per Omicron Come funziona il «bivalente» e chi può farlo (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Agenzia europea Ema ha approvato i vaccini aggiornati contro il Covid-19 e lunedì li autorizzerà anche l’Italia, poi verrà diramata una circolare con le categorie di persone per cui è raccomandata la nuova dose Leggi su corriere (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Agenzia europea Ema hato i vaccini aggiornati contro il-19 e lunedì li autorizzerà anche l’Italia, poi verrà diramata una circolare con le categorie di persone per cui è raccomandata la nuova dose

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - Avvenire_Nei : #COVID #Vaccini aggiornati, verso l'ok dell'Ema - repubblica : Covid, arrivano i vaccini aggiornati contro Omicron: a breve l'approvazione di Ema. Cosa cambia e quali conviene fa… - ninda1952 : RT @RaiNews: Il comitato per i medicinali umani dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare due vaccini adattati… - misiagentiles : RT @Adnkronos: ?? #Covid: via libera Ema a vaccini aggiornati a #Omicron. -