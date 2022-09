Covid, arrivano i vaccini aggiornati contro Omicron. Cosa cambia e quali conviene fare (Di giovedì 1 settembre 2022) Oggi l'Ema ha dato l'ok a due nuovi farmaci per il Covid-19 adattati alla subvariante 1. Arriveranno in Italia tra 10 giorni. In Usa già approvati Pfizer e Moderna per combattere le subvarianti 4 e 5. Gli esperti: "fare subito le dosi già disponibili senza aspettare, soprattutto... Leggi su repubblica (Di giovedì 1 settembre 2022) Oggi l'Ema ha dato l'ok a due nuovi farmaci per il-19 adattati alla subvariante 1. Arriveranno in Italia tra 10 giorni. In Usa già approvati Pfizer e Moderna per combattere le subvarianti 4 e 5. Gli esperti: "subito le dosi già disponibili senza aspettare, soprattutto...

mauri48aho : RT @simolar1984: Covid???? arrivano i vaccini anti Omicron. L'immunologa Viola. 'Non rimandate la quarta dose per aspettarli' ?? Commenti ser… - LauraritaRita : RT @simolar1984: Covid???? arrivano i vaccini anti Omicron. L'immunologa Viola. 'Non rimandate la quarta dose per aspettarli' ?? Commenti ser… - Nath67Lic : RT @simolar1984: Covid???? arrivano i vaccini anti Omicron. L'immunologa Viola. 'Non rimandate la quarta dose per aspettarli' ?? Commenti ser… - fabiotempoMi : RT @simolar1984: Covid???? arrivano i vaccini anti Omicron. L'immunologa Viola. 'Non rimandate la quarta dose per aspettarli' ?? Commenti ser… - cera1volta : RT @andcapocci: Europa e USA approvano aggiornamenti diversi dei vaccini anti-Covid. Ma secondo uno studio australiano non ci saranno grand… -