Covid, approvato vaccino contro Omicron dall’Ema, ora si aspetta l’ok dall’Agenzia italiana del farmaco (Di giovedì 1 settembre 2022) L’agenzia europea del farmaco (EMA) ha approvato i nuovi vaccini Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 prodotti rispettivamente da Pfizer/BioNTech e Moderna. Questi vaccini sono stati aggiornati per sviluppare l’immunità contro la contagiosa sottovariante Omicron BA.1 che ha causato l’ondata di quest’inverno. Entrambe potranno essere somministrati ai pazienti sopra i 12 anni che hanno già ricevuto almeno una dose da più di tre mesi. “Ogni vaccino contiene molecole chiamate mRNA che contengono le istruzioni per la produzione delle proteine spike del SARS-CoV-2 originale e della sottovariante BA.1 Omicron.” – ha spiegato l’EMA – “La proteina spike è una proteina sulla superficie del virus che gli serve per entrare ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) L’agenzia europea del(EMA) hai nuovi vaccini Comirnaty Original/BA.1 e Spikevax Bivalent Original/BA.1 prodotti rispettivamente da Pfizer/BioNTech e Moderna. Questi vaccini sono stati aggiornati per sviluppare l’immunitàla contagiosa sottovarianteBA.1 che ha causato l’ondata di quest’inverno. Entrambe potranno essere somministrati ai pazienti sopra i 12 anni che hanno già ricevuto almeno una dose da più di tre mesi. “Ognicontiene molecole chiamate mRNA che contengono le istruzioni per la produzione delle proteine spike del SARS-CoV-2 originale e della sottovariante BA.1.” – ha spiegato l’EMA – “La proteina spike è una proteina sulla superficie del virus che gli serve per entrare ...

