Covid | 20 503 nuovi positivi e 68 morti in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.503 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati contenuti nel bollettino quotidiano diffuso del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.817. Le vittime di oggi sono 68, in calo rispetto alle 90 di ieri. I tamponi eseguiti – tra antigenici e molecolari – sono 155.751. Il tasso di positività si attesta al 13,2%, stabile rispetto al 13% di ieri. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 21.888.255. I casi attuali sono 634.194, i guariti invece sono 21.078.398 (+32.169). Sono 18 i nuovi ricoveri nei reparti di terapia intensiva. (ITALPRESS).

