Coronavirus in Italia, il bollettino dell'1 settembre: 20.503 nuovi casi, i morti sono 68 (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 20.503 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 21.817. Diminuiscono i tamponi effettuati: 155.751, contro i 167.495 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,2% (ieri era al 13%). sono 68 i morti (compreso qualche riconteggio), 6 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'1 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi contagi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.972, poi il Veneto con 2.513. Sul ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime 24 orestati 20.503 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 21.817. Diminuiscono i tamponi effettuati: 155.751, contro i 167.495 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,2% (ieri era al 13%).68 i(compreso qualche riconteggio), 6 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute'1(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Icontagisparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.972, poi il Veneto con 2.513. Sul ...

