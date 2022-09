COP15 | biodiversità | cosa fare per salvare la natura?

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 1 settembre 2022) Mancano ormai meno di 100 giorni alla, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. In questi colloqui, che si terranno a Montreal, in Canada. A dicembre:Nel dicembre 2022, mentre tutti gli occhi saranno puntati sulla Coppa del Mondo di calcio maschile del Qatar, una conferenza di diplomatici tenterà una “rimonta” per