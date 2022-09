Conduttrice tv trovata senza vita in casa: è giallo sulla morte di Neena Pacholke (Di giovedì 1 settembre 2022) Aveva 27 anni Neena Pacholke, Conduttrice di una stazione televisiva del Wisconsin (Stati Uniti) trovata morta in casa nel weekend. Neena, un passato da giocatrice di basket, era molto nota al pubblico locale, motivo per cui la notizia del suo decesso ha lasciato attonita la regione del Wisconsin. Il suo corpo è stato rinvenuto sabato mattina in una casa a Wausau in seguito alla richiesta di controllo fatta agli agenti. I suoi cari avevano infatti allertato la polizia poiché la Pacholke aveva fatto possibili dichiarazioni suicide. Al momento, come riportano i media, incluso Eonline.com, non si esclude nessuna pista, e il medico legale non ha dato ulteriori chiarimenti alla stampa. “Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Aveva 27 annidi una stazione televisiva del Wisconsin (Stati Uniti)morta innel weekend., un passato da giocatrice di basket, era molto nota al pubblico locale, motivo per cui la notizia del suo decesso ha lasciato attonita la regione del Wisconsin. Il suo corpo è stato rinvenuto sabato mattina in unaa Wausau in seguito alla richiesta di controllo fatta agli agenti. I suoi cari avevano infatti allertato la polizia poiché laaveva fatto possibili dichiarazioni suicide. Al momento, come riportano i media, incluso Eonline.com, non si esclude nessuna pista, e il medico legale non ha dato ulteriori chiarimenti alla stampa. “Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non si ...

FQMagazineit : Conduttrice tv trovata senza vita in casa: è giallo sulla morte di Neena Pacholke - MarceVann : RT @ShadyandMe1969: @MarceVann Sulla trasmissione (come tante altre) si può stendere un velo pietoso . Vorrei però spezzare una lancia in f… - ShadyandMe1969 : @MarceVann Sulla trasmissione (come tante altre) si può stendere un velo pietoso . Vorrei però spezzare una lancia… -