Concorso Agenzia delle Dogane, bando per 980 posti: come partecipare (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di Concorso per l’assunzione di 980 unità di personale presso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. I bandi sono finalizzati all’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato sia di candidati diplomati sia in possesso di laurea almeno triennale. Vediamo insieme i requisiti richiesti e come partecipare. Concorso Agenzia delle Dogane, i posti I posti a bando nei concorsi indetti dell’Agenzia delle Dogane sono così suddivisi: 640 unità di personale di seconda area, fascia retributiva F3 – diplomati; 340 unità di personale di terza area, fascia retributiva F1 – ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi diper l’assunzione di 980 unità di personale presso l’e Monopoli. I bandi sono finalizzati all’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato sia di candidati diplomati sia in possesso di laurea almeno triennale. Vediamo insieme i requisiti richiesti e, inei concorsi indetti dell’sono così suddivisi: 640 unità di personale di seconda area, fascia retributiva F3 – diplomati; 340 unità di personale di terza area, fascia retributiva F1 – ...

