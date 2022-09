Come sta Szczesny? Aggiornamenti sulle condizioni del portiere polacco dopo l’infortunio in Juventus-Spezia (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella serata di ieri i tifosi bianconeri hanno temuto per Szczesny: il portiere polacco ha abbandonato il campo, in barella ed in lacrime, intorno alla fine del primo tempo di Juventus-Spezia dopo essere caduto malamente sulla caviglia destra. Szczesny si è sottoposto agli esami a cui si è sottoposto questa mattina hanno escluso lesioni significative: un infortunio quindi non troppo grave. Non si conoscono ancora i tempi di recupero, che non dovrebbero però essere troppo lunghi: la situazione sarà valutata giorno dopo giorno in base alla sintomatologia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella serata di ieri i tifosi bianconeri hanno temuto per: ilha abbandonato il campo, in barella ed in lacrime, intorno alla fine del primo tempo diessere caduto malamente sulla caviglia destra.si è sottoposto agli esami a cui si è sottoposto questa mattina hanno escluso lesioni significative: un infortunio quindi non troppo grave. Non si conoscono ancora i tempi di recupero, che non dovrebbero però essere troppo lunghi: la situazione sarà valutata giornogiorno in base alla sintomatologia. L'articolo CalcioWeb.

