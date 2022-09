Come si tornerà a scuola? Dalle regole anti Covid ai precari, tutte le info utili. QUESTION TIME con Caressa (Snals) LIVE Giovedì 1 settembre alle 14:30 (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre segna l'inizio di un nuovo anno scolastico. Per tutte le info utili in merito al ritorno in classe puntata speciale di QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1°segna l'inizio di un nuovo anno scolastico. Perlein merito al ritorno in classe puntata speciale di, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte. L'articolo .

Scuola, ecco come si torna in classe

Si tornerà alla scuola come era prima della pandemia dalle elementari in poi. Per le scuole dell'Infanzia mascherine Ffp2 in aula solo per il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.