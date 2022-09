Cologne, corpo carbonizzato nell'auto in fiamme: fermato un uomo (Di giovedì 1 settembre 2022) La procura di Brescia ha disposto un fermo per l'omicidio del quarantenne kosovaro trovato carbonizzato nel bagagliaio di un'auto a Cologne nel Bresciano. Si tratta di un italiano residente a ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022) La procura di Brescia ha disposto un fermo per l'omicidio del quarantenne kosovaro trovatonel bagagliaio di un'nel Bresciano. Si tratta di un italiano residente a ...

ilsussidiario : Corpo carbonizzato a Cologne, fermato un uomo/ Svolta Brescia: omicidio per debiti? - infoitinterno : Corpo carbonizzato a Cologne, fermato un uomo/ Svolta Brescia - PiuValliTV : IL CORPO CARBONIZZATO HA UN NOME Nexhat Rama. Secondo gli inquirenti è lui l'uomo trovato cadavere nell'auto in f… - infoitinterno : È di uno spacciatore del Kosovo il corpo carbonizzato di Cologne - R_I_S_P_E_T_T_O : Ok, ma non si dice che l' assassino è italiano... È di uno spacciatore del Kosovo il corpo carbonizzato di Cologn… -