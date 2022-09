Citroen My Ami Tonic | il quadriciclo elettrico ancora più personalizzato

(Di giovedì 1 settembre 2022)My Amiè la top di gamma del quadri - ciclofrancese , sempre più apprezzato. So riveste di elementi grafici energizzanti, abbinati alla elevata possibilità di ...

... ma l'azienda scommetterà anche su una mobilità più sostenibile facendo rivivere la denominazione storica di Topolino , sebbene si tratterà di un re - branding dell'attualeelettrica. ...Gammain Italia PACK ORANGE PACK GREY PACK BLUE7.790 euro MYPACK 8.190 euro 8.190 euro 8.190 euro MYPOP 8.690 euro MYTONIC 8.990 euro MYCARGO 8.190 euroCitroen Ami si veste di inediti brillanti colori: arriva la nuova Citroën My Ami Tonic, un tocco di freschezza per la piccola francese elettrica ...(Adnkronos) - Citroen My Ami Tonic esprime il vero carattere e personalità dell’apprezzato quadriciclo elettrico francese. Offre infinite possibilità di personalizzazione e un’ampia gamma di accessori ...