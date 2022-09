Cingolani presenta (solo in cdm) il piano gas: da ottobre termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in meno al giorno (Di giovedì 1 settembre 2022) I termosifoni abbassati di un grado e tenuti accesi un’ora in meno al giorno, sia nelle case che negli edifici pubblici: così l’Italia punterà a risparmiare gas a partire da ottobre. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha presentato il suo piano solamente durante il consiglio dei ministri di questa mattina. Cosa preveda nel dettaglio al momento lo può sapere solo chi era presente a Palazzo Chigi. Eppure la stretta, stando alle anticipazioni dell’Adnkronos, partirà tra un mese esatto e modificherà le abitudini di tutti sull’utilizzo del riscaldamento. A breve, già nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare il decreto ministeriale firmato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Idi une tenutiinal, sia nelle case che negli edifici pubblici: così l’Italia punterà a risparmiare gas a partire da. Il ministro della Transizione ecologica Robertohato il suosolamente durante il consiglio dei ministri di questa mattina. Cosa preveda nel dettaglio al momento lo può saperechi era presente a Palazzo Chigi. Eppure la stretta, stando alle anticipazioni dell’Adnkronos, partirà tra un mese esatto e modificherà le abitudini di tutti sull’utilizzo del riscaldamento. A breve, già nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare il decreto ministeriale firmato da ...

