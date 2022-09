Cina, per l’Onu “possibili crimini contro umanità nello Xinjiang” (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha pubblicato un rapporto sulle presunte violazioni che il governo cinese avrebbe commesso contro la minoranza uigura nella regione dello Xinjiang. Nelle sue 48 pagine, il rapporto dell’Onu, diffuso pochi minuti prima della fine del mandato della Bachelet, mette in evidenza le prove “credibili” delle violazioni dei diritti umani che la Cina avrebbe compiuto nella regione nord occidentale contro la minoranza di confessione musulmana. nello specifico, questo rapporto – in preparazione da tre anni – assicura che siano state commesse “gravi violazioni dei diritti umani” nell’ambito dell’applicazione delle strategie antiterroristiche e contro “l’estremismo” approvate dal governo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha pubblicato un rapporto sulle presunte violazioni che il governo cinese avrebbe commessola minoranza uigura nella regione dello. Nelle sue 48 pagine, il rapporto del, diffuso pochi minuti prima della fine del mandato della Bachelet, mette in evidenza le prove “credibili” delle violazioni dei diritti umani che laavrebbe compiuto nella regione nord occidentalela minoranza di confessione musulmana.specifico, questo rapporto – in preparazione da tre anni – assicura che siano state commesse “gravi violazioni dei diritti umani” nell’ambito dell’applicazione delle strategie antiterroristiche e“l’estremismo” approvate dal governo ...

