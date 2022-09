Ciclismo: Vuelta2022. Carapaz vince 12tappa, Evenepoel sempre leader (Di giovedì 1 settembre 2022) Il campione olimpico mette in fila Keldermann e Soler, il belga resta in maglia rossa PENAS BLANCAS (SPAGNA) - Richard Carapaz ha vinto la dodicesima tappa della Vuelta2022, da Salobrena a Penas ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Il campione olimpico mette in fila Keldermann e Soler, il belga resta in maglia rossa PENAS BLANCAS (SPAGNA) - Richardha vinto la dodicesima tappa della, da Salobrena a Penas ...

