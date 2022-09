Ciavatta “Accordo San Marino-Italia per i nuovi vaccini anti-Covid” (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sottoscritto un nuovo protocollo per la fornitura alla Repubblica di San Marino, tramite la Repubblica Italiana, dei vaccini di ultima generazione Covid sviluppati e approvati proprio nella giornata di ieri da FDA. Questo ci garantirà come Paese di avere le forniture nello stesso momento in cui arriveranno in Italia, quindi di essere al passo con tutti i presidi e gli strumenti utili per affrontare una eventuale nuova ondata”. Lo ha detto Roberto Ciavatta, segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, in un’intervista all’Italpress, commentando la firma del protocollo avvenuta stamane a Roma con il ministro della Salute, Roberto Speranza.“L’attenzione rimane necessariamente alta, i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sottoscritto un nuovo protocollo per la fornitura alla Repubblica di San, tramite la Repubblicana, deidi ultima generazionesviluppati e approvati proprio nella giornata di ieri da FDA. Questo ci garrà come Paese di avere le forniture nello stesso momento in cui arriveranno in, quindi di essere al passo con tutti i presidi e gli strumenti utili per affrontare una eventuale nuova ondata”. Lo ha detto Roberto, segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San, in un’intervista all’Italpress, commentando la firma del protocollo avvenuta stamane a Roma con il ministro della Salute, Roberto Speranza.“L’attenzione rimane necessariamente alta, i ...

