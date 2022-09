leggo.it

MORTO IMPRENDITORE INL'allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'imprenditore non c'era più nulla da fare. I carabinieri del Radiomobile di ......era stata prelevata sul posto di lavoro dove era impiegata come magazziniera in un'di ... ma lui stesso è rimasto sottodopo l'impatto. E' stato sottoposto ad esami alcolemici e ... Choc in azienda: imprenditore trovato impiccato al carrello elevatore Dramma questa mattina a Passo di Treia (Macerata). Un imprenditore di 66 anni si è tolto la vita nella sua azienda. Il corpo è stato ...TREIA -Dramma questa mattina a Passo di Treia. Un imprenditore di 66 anni si è tolto la vita nella sua azienda. Il corpo è stato ritrovato appeso a un carrello elevatore dove ...