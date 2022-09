Chiama l’amica per dirle che si è persa, ricerche nel Napoletano (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri, i vigili del fuoco e le unità cinofile della protezione civile della regione Campania sono impegnati dalla scorsa notte nelle ricerche di una donna ucraina di 70 anni che ieri si è messa in contatto con una sua connazionale 59enne per dirle che si era persa. La 59enne ha subito dato l’allarme Chiamando il 112 e le ricerche, scattate immediatamente, non hanno dato alcun esito malgrado siano andate avanti tutta la notte anche con l’ausilio dei droni dei vigili del fuoco. La 70enne avrebbe riferito alla conoscente di essersi persa e di non riuscire ad orientarsi. La compagnia Carabinieri di Giugliano ha avviato immediatamente le ricerche. I militari, attraverso la localizzazione della cella telefonica, hanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri, i vigili del fuoco e le unità cinofile della protezione civile della regione Campania sono impegnati dalla scorsa notte nelledi una donna ucraina di 70 anni che ieri si è messa in contatto con una sua connazionale 59enne perche si era. La 59enne ha subito dato l’allarmendo il 112 e le, scattate immediatamente, non hanno dato alcun esito malgrado siano andate avanti tutta la notte anche con l’ausilio dei droni dei vigili del fuoco. La 70enne avrebbe riferito alla conoscente di essersie di non riuscire ad orientarsi. La compagnia Carabinieri di Giugliano ha avviato immediatamente le. I militari, attraverso la localizzazione della cella telefonica, hanno ...

teresa____g : RT @saraiorno: sono l’amica che chiama la pizzeria per prenotare perché le mie amiche si vergognano - rana_fragola_ : RT @saraiorno: sono l’amica che chiama la pizzeria per prenotare perché le mie amiche si vergognano - olstansoul : @starkvheart la mia migliore amica mi chiama sempre 'my cap' mentre io l'ho segnata 'iron man' in rubrica, infine u… - imdennispirillo : RT @saraiorno: sono l’amica che chiama la pizzeria per prenotare perché le mie amiche si vergognano - serenaciamp : RT @saraiorno: sono l’amica che chiama la pizzeria per prenotare perché le mie amiche si vergognano -

Stasera in tv c'è Il grande Lebowski: ecco perché è diventato un film cult Ma l'unica cosa che Drugo vorrebbe fare è riavere il suo tappeto (rovinato da uno dei malviventi ... Nei panni di Drugo (nella versione originale si chiama The Dude: ecco perché spesso si trovano dei ... Shakira vuole denunciare Piqué: 'Ha messo in pericolo il figlio' Milan e Sasha hanno conosciuto la 23enne come amica e ... Lei si chiama Clara Chia Marti, ha 23 anni ed è un'ex cameriera. I due si ... avrebbe stretto un legame molto forte solo con l'ormai ex suocera. anteprima24.it Ma'unica cosa che Drugo vorrebbe fare è riavere il suo tappeto (rovinato da uno dei malviventi ... Nei panni di Drugo (nella versione originale siThe Dude: ecco perché spesso si trovano dei ...Milan e Sasha hanno conosciuto la 23enne comee ... Lei siClara Chia Marti, ha 23 anni ed è un'ex cameriera. I due si ... avrebbe stretto un legame molto forte solo con'ormai ex suocera. Chiama l'amica per dirle che si è persa, ricerche nel Napoletano