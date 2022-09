Chi può cambiare schieramento | dopo il voto Bruno Vespa | scenari inquietanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022)è tornato in onda. Porta a Porta ha debuttato, nella nuova stagione, martedì 30 agosto. "Per via della campagna elettorale - ha ammesso - iniziamo due settimane prima del solito". E questa sembra essere più infuocata del solito, almeno per gli esperti, perché secondonon esiste campagna elettorale tranquilla: "Io non me ne ricordo neanche una tranquilla. Quello che cambia, di volta in volta, è l'oggetto della polemica. Una volta era Silvio Berlusconi, un'altra Matteo Salvini, ora c'è Giorgia Meloni". A Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore e giornalista mette in guardia il centrodestra, al momento in testa a tutte le rilevazioni: "I voti decisivi si delineano sempre negli ultimi dieci giorni prima delle elezioni. Al momento i sondaggi danno in vantaggio il centrodestra. Ma occorre essere molto prudenti, bisogna ...