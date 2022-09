Chelsea, non solo Aubameyang: offerta per Depay (Di giovedì 1 settembre 2022) L’asse Barcellona-Chelsea non riguarda solo Pierre-Emerick Aubameyang, in partenza verso Londra in cambio di soldi (si parla di 12 milioni di euro) e il cartellino di Marcos Alonso. Secondo “As”, i Blues avrebbero presentato un’offerta anche per Memphis Depay, nelle scorse settimane vicino alla Juve. I blaugrana ci starebbero pensando: andasse via l’olandese, considerando la risoluzione con Braithwaite e il prestito di Abde all’Osasuna, Xavi si ritroverebbe davanti con i soli Robert Lewandowski, Raphinha, Ousmane Dembelé, Ferran Torres e Ansu Fati per tre maglie. Ma il club ha bisogno di ridurre il monte ingaggi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) L’asse Barcellona-non riguardaPierre-Emerick, in partenza verso Londra in cambio di soldi (si parla di 12 milioni di euro) e il cartellino di Marcos Alonso. Secondo “As”, i Blues avrebbero presentato un’anche per Memphis, nelle scorse settimane vicino alla Juve. I blaugrana ci starebbero pensando: andasse via l’olandese, considerando la risoluzione con Braithwaite e il prestito di Abde all’Osasuna, Xavi si ritroverebbe davanti con i soli Robert Lewandowski, Raphinha, Ousmane Dembelé, Ferran Torres e Ansu Fati per tre maglie. Ma il club ha bisogno di ridurre il monte ingaggi. SportFace.

