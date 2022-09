“Charlene di Monaco incinta”. Le sue ultime dichiarazioni (Di giovedì 1 settembre 2022) Charlene di Monaco non si mostra in pubblico da diverso tempo e non compare nelle foto al parco di divertimenti coi gemelli. Un’assenza che che viene giustificata dal fatto che possa essere incinta. Anche se nelle sue ultime dichiarazioni, la Principessa parla solo della grave infezione che l’ha colpita e delle difficoltà, non ancora del tutto risolte, per uscirne. Ma procediamo con ordine. Charlene di Monaco e la gravidanza Le ultime apparizioni di Charlene di Monaco risalgono allo scorso luglio, quando si è recata anche da Papa Francesco, pare tra le altre cose per una richiesta speciale che riguardava i figli. Poi il silenzio. Lei e Alberto sono andati in vacanza, ma mentre il Principe si è fatto fotografare sullo ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 settembre 2022)dinon si mostra in pubblico da diverso tempo e non compare nelle foto al parco di divertimenti coi gemelli. Un’assenza che che viene giustificata dal fatto che possa essere. Anche se nelle sue, la Principessa parla solo della grave infezione che l’ha colpita e delle difficoltà, non ancora del tutto risolte, per uscirne. Ma procediamo con ordine.die la gravidanza Leapparizioni didirisalgono allo scorso luglio, quando si è recata anche da Papa Francesco, pare tra le altre cose per una richiesta speciale che riguardava i figli. Poi il silenzio. Lei e Alberto sono andati in vacanza, ma mentre il Principe si è fatto fotografare sullo ...

