Champions, domani inizia la vendita dei biglietti per Napoli-Liverpool, curve a 50 euro

Da oggi sono in vendita gli abbonamenti per le tre gare di Champions del Napoli al Maradona. Poco fa il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in merito. Da oggi alle 12 e per 24 ore la vendita riservata ai soli abbonati con diritto di prelazione, poi dalle 15 di venerdì 2 settembre, si procederà con la vendita libera degli abbonamenti e inizierà la vendita della singola gara Napoli-Liverpool. Per questo evento, gli abbonati della stagione 2022.23, che hanno sottoscritto l'abbonamento entro il 31.08.2022, avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, acquistando il titolo entro le ore 23.59 di domenica 4 settembre 2022. Dalle ore 12.00 di lunedì 5 settembre 2022 ...

